Озвучена дата открытия фонтанов в Петергофе

В пресс-службе Государственного музея-заповедника «Петергоф» рассказали, что запуск фонтанов состоится 23 апреля. Об этом сообщил Piter.TV.

Фонтаны будут работать каждый день с 10:00 до 19:45. Время работы парков Нижний, Александрия, Ораниенбаум — с 9:00 до 20:00. После 18:00 посещать парки Александрия и Ораниенбаум можно бесплатно.

Гражданам России, а также стран ЕАЭС предоставляются абонементы со скидками. При посещении парков 10 раз скидка составит 30%, 20 раз — 40%, 30 раз — 50%.