Озвучена дата начала пожароопасного периода в Севастополе

Пожароопасный период начнется в Севастополе с 25 апреля. Об этом заявила глава Севприроднадзора Юлия Гаврилова, написал «Новый Севастополь».

«Предлагается объявить с 25 апреля 2022 года начало пожароопасного сезона на территории Севастополя и установить его продолжительность до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова», — говорится в сообщении.

В списке наиболее пожароопасных регионов числятся 46 населенных пунктов, включая 60 территорий огородничества и садоводства. На борьбу в лесными пожарами власти выделили 25 миллионов рублей.