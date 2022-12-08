Общество 08 декабря 2022, 13:32 Озвучен возможный исход по делу о драке Лепса в Петербурге

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Юрист и специалист по кризисной психологии Александр Хаминский в разговоре с ИА Nation News озвучил возможный исход по делу о драке Григория Лепса в одном из баров Петербурга.

По словам специалиста, уголовное дело было возбуждено, поскольку пострадавший подтвердил свои травмы медицинскими документами.

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«В данном случае событие преступления подтверждается медицинскими документами о травме, а вот установить виновных предстоит уже в ходе расследования», — сообщил Хаминский.

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Он также добавил, что суд может счесть всех соучастников одинаково виновными.

Драка с участием Григория Лепса и его охранников произошла в ночь на 4 декабря в баре на Московском проспекте Петербурга. В результате случившегося пострадал посетитель заведения.