08 декабря 2022, 13:32
Озвучен возможный исход по делу о драке Лепса в Петербурге
Юрист и специалист по кризисной психологии Александр Хаминский в разговоре с ИА Nation News озвучил возможный исход по делу о драке Григория Лепса в одном из баров Петербурга.
По словам специалиста, уголовное дело было возбуждено, поскольку пострадавший подтвердил свои травмы медицинскими документами.
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«В данном случае событие преступления подтверждается медицинскими документами о травме, а вот установить виновных предстоит уже в ходе расследования», — сообщил Хаминский.
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Он также добавил, что суд может счесть всех соучастников одинаково виновными.
Драка с участием Григория Лепса и его охранников произошла в ночь на 4 декабря в баре на Московском проспекте Петербурга. В результате случившегося пострадал посетитель заведения.
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