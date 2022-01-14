Озвучен способ борьбы со школьной наркоманией

В Госдуме во время весенней сессии будет рассмотрен вопрос о введении обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения в школах. По словам психолога-терапевта Тамерлана Заникова, намного важнее заниматься причинами подростковой наркомании, а не тестированием. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Во-первых, это у нас превращается в огромную колоссальную трагедию, люди чрезмерно перевозбуждают эту тему, ребенок пугается. Он, может попробовал из любопытства, он сделал это одноразово, а на него налетают со всех сторон, в лучшем случае, его поставят на учет», — уточнил психолог.

По его словам, в первую очередь необходимо понять, почему ребенок пришел к тому, что нужно попробовать наркотики. При этом начинать беседу следует с родителями, а уже затем разговаривать со школьником. Ребенку нужно объяснить, во что способен превратиться человек, который употребляет запрещенные вещества.