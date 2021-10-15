Озвучен самый большой стереотип в отношении женщин

Во всем мире существует стереотип, что женщины в отличие от мужчин плохо взаимодействуют в команде. Однако это утверждение опровергла член «Женской двадцатки» (W20) от Итальянской Республики Мартина Рогато. По ее словам, сотрудничество в рамках Евразийского женского форума доказывает обратное, написала «Парламентская газета».

Представитель от Италии подчеркнула, что необходимо бороться со стереотипами в отношении женщин. Только так прекрасная половина человечества сможет добиться самореализации.

«В Италии много стереотипов в отношении женщин, и самый большой из них касается того, что женщины плохо играют в команде. Сегодня мы все вместе демонстрируем, что это стереотип. Мы прекрасно работаем в команде. Мы делимся опытом, идеями и ищем новые общие решения. Мы все вместе работаем над большими задачами», — сообщила Рогато.

Целью «Женской двадцатки» в 2021 году является подготовка конкретных предложений для лидеров стран — членов G20 об участии девушек и женщин в цифровизации, а также развитие женского предпринимательства.