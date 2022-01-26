Озвучен размер семейного дохода для одобрения ипотеки

С июня 2021 года размер рекомендованного семейного дохода для одобрения ипотеки вырос на 15,4% — с 78,2 тысячи рублей до 90,2 тысячи рублей. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

В Москве комфортный для выплачивания ипотеки размер дохода составляет 185,5 тысячи рублей, в Московской области — 143,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге индикатор этого показателя — 115,2 тысячи рублей.

В бюро отмечают, что наибольший рост суммы рекомендованного дохода отмечается в Краснодарском крае — +25,7%.