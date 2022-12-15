Общество 15 декабря 2022, 15:25 Озвучен рейтинг самых популярных профессий в России в 2022 году

Читать 360tv в

Аналитики сервиса Head Hunter озвучили наиболее востребованные профессии в России в 2022 году. В лидеры выбились врачи разных направлений и инженеры. Об этом написало РИА «Новости».

В первую пятерку также попали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители, сообщила «Экономика сегодня».

Реклама

Самыми невостребованными оказались менеджеры по рискам и бортпроводники. Чуть менее 100 вакансий по поиску этих специалистов размещено на сервисе.

Реклама