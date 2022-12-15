15 декабря 2022, 15:25
Озвучен рейтинг самых популярных профессий в России в 2022 году
Аналитики сервиса Head Hunter озвучили наиболее востребованные профессии в России в 2022 году. В лидеры выбились врачи разных направлений и инженеры. Об этом написало РИА «Новости».
В первую пятерку также попали менеджеры по продажам, продавцы-консультанты и водители, сообщила «Экономика сегодня».
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Самыми невостребованными оказались менеджеры по рискам и бортпроводники. Чуть менее 100 вакансий по поиску этих специалистов размещено на сервисе.
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