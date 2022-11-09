Озвучен новый метод борьбы с просроченной продукцией | 360°

Общество 09 ноября 2022, 14:42 Озвучен новый метод борьбы с просроченной продукцией Всеволод Вишневецкий: специальная система на кассе будет блокировать продажу просрочки

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Необходимо внедрить на кассы специальную систему, которая будет блокировать продажу просроченных товаров. С такой инициативой выступили представители петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль», сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

По словам главы организации Всеволода Вишневецкого, «пилотный проект» позволит не допустить продажу просрочки в магазинах.

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«В ряде магазинов появится система, которая не позволит пробить в чек продукт, не соответствующий сроку годности», — процитировал «Ридус» слова Вишневецкого.

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Данная система впервые появится в магазинах сети «Минпромторг».