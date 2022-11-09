Озвучен новый метод борьбы с просроченной продукцией | 360°

09 ноября 2022, 14:42
Озвучен новый метод борьбы с просроченной продукцией
Всеволод Вишневецкий: специальная система на кассе будет блокировать продажу просрочки
Необходимо внедрить на кассы специальную систему, которая будет блокировать продажу просроченных товаров. С такой инициативой выступили представители петербургской общественной организации потребителей «Общественный контроль», сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
По словам главы организации Всеволода Вишневецкого, «пилотный проект» позволит не допустить продажу просрочки в магазинах.
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«В ряде магазинов появится система, которая не позволит пробить в чек продукт, не соответствующий сроку годности», — процитировал «Ридус» слова Вишневецкого.
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Данная система впервые появится в магазинах сети «Минпромторг».
Санкт-Петербург
Магазины
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