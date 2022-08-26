Озвучен максимальный срок восстановления формы сломанного носа

Пластический хирург Виктория Блинова в беседе с NEWS.ru рассказала, что вернуть привычную форму сломанному носу можно в течение года.

Медик предупредила, что при переломе или ушибе носа могут неправильно срастись кости, поэтому с такими повреждениями нужно идти к специалисту.

«Если сломанный нос без медицинской помощи самостоятельно сросся неправильно, то деформацию устраняют хирургически в 80% с лишним случаев травм и переломов, даже полученных несколько лет назад», — процитировало ИА Nation News слова Блиновой.

Чтобы форма носа вернулась к первоначальному виду, необходимо следовать всем инструкторам врача, резюмировала Блинова.