Озвучен главный симптом обсессивно-компульсивного расстройства

Психолог-консультант центра «Счастливая семья» Наталья Панфилова назвала основной симптом обсессивно-компульсивного расстройства. По словам медика, обычно люди с таким недугом ощущают непреодолимую тягу повторять непродуктивные действия, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Обсессивно-компульсивное расстройство — это состояние, характеризующееся навязчивыми идеями, периодически повторяющимися эпизодами поведения или ритуалами.

«Основные признаки — это навязчивые мысли и навязчивые действия. Начинаются навязчивые мысли, человек начинает поднимать эту тревогу: вот, я не выключил газ, не выключил утюг, не закрыл квартиру, и все пропало. Он возвращается, чтобы это проверить. Он это проверяет, выходит из квартиры и думает, что опять что-то забыл. И опять возвращается. Чем отличается норма от не нормы? Расстройство — это устойчивая вещь. Оно не зависит от того, ждет ли человек каких-то важных для него результатов и отвлекается ли на что-то <…>», — сказала специалист.

Памфилова отметила, что первыми на нездоровое поведение обращают внимание близкие люди. До тех пор, пока они не начинают раздражаться на эту особенность, вы выпадаете из общения.