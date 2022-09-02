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Озвучен допустимый вес школьного рюкзака

Невролог Евдокимов: вес школьного рюкзака не должен превышать пяти килограммов

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Общий вес школьного рюкзака вместе с учебниками не должен превышать пяти килограммов. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

В случае, если вес превышает этот предел, у ребенка могут начаться проблемы со здоровьем.

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«Когда на ребенке больше пяти килограммов [учебников], все одинаково вредно, как бы ни был хорош ранец или сумка, с лямками, ортопедической спинкой, поддержкой. Если повесить семь килограммов и заставить ребенка дойти до школы, а она не всегда рядом с домом, иногда приходится ехать на транспорте, то у него будут проблемы, потому что детский позвоночный столб достаточно эластичен и слаб и не приспособлен к ношению таких тяжестей», — сообщил медик.

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Евдокимов посоветовал учителям во время перемены просить детей выйти из класса, чтобы у них появилось желание двигаться.

«Когда наступает перемена, по-хорошему всех надо выгонять, чтобы они выходили из класса и двигались. Есть особо ленивые товарищи, которые при звонке не поднимаются с места, а продолжают сидеть в какой-то удобной для них позе, вразвалочку. Обязательно надо подвигаться», — заключил невролог.

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