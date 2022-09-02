Озвучен допустимый вес школьного рюкзака

Все новости
Мир
03 сентября 2022, 20:46
Дети получили ранения при взрыве боеприпаса в Чернигове
Технологии
03 сентября 2022, 20:28
NASA отменило запуск лунной миссии во второй раз
Реклама
Происшествия
03 сентября 2022, 20:15
Ехавший на красный свет таксист сбил насмерть мужчину на моноколесе в Москве
Мир
03 сентября 2022, 20:10
Предел цен не остановит поставки нефти и газа из России. Без энергоресурсов мир впадет в шок
Общество
03 сентября 2022, 19:31
Пародия Гудкова на клип SHAMAN стала поводом обращения в Генпрокуратуру
Мир
03 сентября 2022, 19:19
Алиев дал прогноз по срокам подписания мирного соглашения Азербайджана и Армении
Происшествия
03 сентября 2022, 18:44
Туристы погибли на Камчатке при восхождении на вулкан Ключевская Сопка
Происшествия
03 сентября 2022, 18:32
Мужчина угнал частный самолет в США
Спецоперация
03 сентября 2022, 18:19
ВСУ ударили по жилому кварталу Херсона в День солидарности в борьбе с терроризмом