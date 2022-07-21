Ozon вытеснил AliExpress с первого места на российском рынке

Китайский онлайн-ретейлер AliExpress потерял на российском рынке по упоминаниям в социальных медиа, его обошел Ozon. Об этом говорится в исследовании компании Brand Analytics.

Согласно приведенным данным, за период с июля 2021 года по июнь 2022 года Ozon упомянули в социальных сетях 7,3 миллиона раз, тогда как AliExpress остановился на отметке 6,8 миллиона.

Тройку лидеров замкнул Wildberries, который упомянули 6,6 миллиона раз.

Ранее сообщалось, что россияне резко увеличили покупки товаров из таких стран, как Казахстан, Белоруссия, Турция и Китай. Их количество в апреле 2022 года выросло в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Но с ростом заказов увеличились и сроки их доставки — практически в два раза. Если ранее срок доставки из-за рубежа в среднем занимал 14-20 дней, то сейчас этот период увеличился до месяца.