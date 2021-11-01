Ozon в ночь на понедельник по ошибке распродавал товары по 50 рублей. Теперь приходится исправляться

Пользователи Ozon заметили, что в ночь на 1 ноября сайт ошибочно снизил цены на часть товаров. Многие из них стоили от одного до 50 рублей. Неполадку быстро исправили. И теперь маркетплейс занимается аннулированием неправильных заказов и возвратом клиентам деньги.

Об этой ситуации рассказал пользователь vc.ru Василий Лисовский. Журналисты сайта 78.ru тоже стали свидетелями ошибки в ценах. В самой компании рассказали, что неправильные заказы уже аннулировали и начали возврат средств покупателям. Однако неизвестно, сколько продавцов затронула ошибка.

«Система начала предлагать покупателям некоторые акционные товары по ценам, которых у продавцов не было. Мы быстро остановили акцию, чтобы разобраться, в чем дело. Ошибку исправили: акция в корректном виде вернется на сайт в течение 1 ноября», — рассказали в компании.

Покупателей также уведомили, что им не будут отправлять неправильные заказы. По словам представителей компании, у продавцов нет в наличии товаров по сниженной стоимости в таком количестве.