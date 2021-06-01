Ozon решил заменить плитку из могильных камней в Сыктывкаре

Российский онлайн-магазин Ozon не будет использовать могильные камни для облицовки своего пункта выдачи в Сыктывкаре. Компания заявила «360», что проведет внутреннюю проверку.

«Мы понимаем, что ситуация в Сыктывкаре вызывает недоумение у клиентов и жителей. Для нас использование похоронной плиты для облицовки также неприемлемо», — заявила глава корпоративного PR-отдела Ozon Анастасия Самойлова.

Компания запросила у владельца торговой точки, который работает по франшизе, «все документы о закупке этого облицовочного материала».

«Не исключено, что при закупке материала он сам не знал о его происхождении. Однако этот вопрос требует внутренней проверки, в том числе проверки поставщика», — добавила Самойлова.

Она подчеркнула, что «плитка однозначно будет заменена».

На использование могильных плит для облицовки крыльца магазина Оzоn в Сыктывкаре обратили внимание накануне. На одной из плит был хорошо различим женский портрет. Откуда взялись эти стройматериалы, неизвестно.