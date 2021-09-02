Ozon принес извинения семейной паре из Москвы после конфликта с курьером

Компания Ozon отреагировала на сообщения о конфликте своего курьера и семейной пары в Москве. В пресс-службе заверили, что принесли извинения покупателям и готовы предоставить им бонус для будущих покупок.

Представители маркетплейса признали, что между клиентами и курьерами иногда случаются недопонимания, потому что иногда посылки могут быть доставлены с опозданием.

«Однако обвинения в угрозах или желании причинить человеку вред — это серьезное заявление. Мы считаем, что в таких случаях необходимо участие правоохранительных органов, чтобы рассмотреть все детали и обстоятельства», — подчеркнули в компании.

Ozon также провел собственную проверку и выяснил, что между курьером и клиентом действительно произошла словесная перепалка из-за сроков доставки. Но доказательств реальных угроз они не нашли.

«Поскольку вежливость в отношении покупателей — важный стандарт для нашей компании, сам факт перепалки отразился на вознаграждении агента доставки», — добавили в пресс-службе.

Клиентам, по словам представителей интернет-магазина, были принесены извинения и предложен бонус в случае, если они готовы будут совершать и другие покупки на Ozon.

О конфликте семейной пары и курьера «360» сообщила адвокат семьи Мария Золотковская. По ее словам, сотрудник Ozon стал хамить ее клиентке и ее супругу из-за того, что ему пришлось подождать пять минут, пока они не возьмут трубку и не ответят на его звонок.

Все это сопровождалось нецензурной бранью со стороны курьера. Потом, по данным адвоката, курьер начал угрожать семье и говорить о том, что он подполковник в отставке, имеет два высших образования и готов «начистить лицо» мужу покупательницы.