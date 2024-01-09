09 января 2024, 16:25
Ozon ответил на обвинения в невыплате денег владельцам ПВЗ
Ozon опроверг новости о задержке выплат пунктам выдачи
Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon обвинили в задержке выплат владельцам пунктов выдачи заказов. Представитель компании в интервью «360» опроверг эту информацию.
Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что деньги многие ПВЗ якобы не получали три месяца. При том, что перед новогодними праздниками в пунктах выдачи был ажиотаж. С финансовыми проблемами, по данным издания, столкнулись в основном в Москве и области. В Ozon ответили, что эта информация полностью не соответствует действительности.
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«Ozon всегда своевременно осуществляет выплаты всем партнерам — агентам пунктов выдачи, продавцам и поставщикам. В декабре агенты также получили вознаграждение за предыдущий месяц точно в срок — до 25 числа, как и предусмотрено договором, в том числе в Москве и Московской области», — заявили в компании.
По условиям договора, компания рассчитывается с партнерами-владельцами пунктов выдачи заказов до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.
«Соответственно, вознаграждение за ноябрь партнеры получили в декабре, а декабрьские выплаты они получат в январе, как и планировалось», — добавили в Ozon.
Ранее в Сети появилась фейковая новость, будто Ozon повысил штрафы для продавцов в 2,5 раза за просрочку или отмену посылки. Также компания якобы запретит торговать навозом и шинами. Представитель маркетплейса опроверг эти данные.
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