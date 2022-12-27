Общество 27 декабря 2022, 21:30 Ozon опроверг сообщения о массовых сбоях в работе сервисов Представители Ozon опровергли информацию о массовых сбоях в работе пунктов выдачи РИА «Новости»

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Пункты выдачи работают стабильно и справляются с большим потоком клиентов, слухи о сбоях в работе Ozon не соответствуют действительности. Об этом РИА «Новости» рассказали представители компании.

«Очереди в пунктах выдачи в декабре могут случаться в вечернее время. Чтобы избежать их, мы рекомендуем клиентам приходить за заказами в утреннее и дневное время», — посоветовали в Ozon.

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Ранее в Telegram-канале Mash опубликовали видео с огромными очередями в пунктах выдачи этого маркетплейса, а также с объявлениями на дверях ПВЗ о том, что «система не работает» и выдать заказы не получится. Также в сообщении говорилось, что сотрудники не могут принять поступающие товары из-за того же сбоя во внутренних программах.

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По данным аналитиков, на сайтах Wildberries и Ozon в разы увеличилось количество заказов перед новым годом. Выросли запросы на искусственные ели, сладкие подарки, новогодний декор и всевозможные подарки.