Общество 17 марта 2024, 18:19 Ozon опроверг слухи о массовом закрытии пунктов выдачи заказов Маркетплейс Ozon опроверг информацию о массовом закрытии своих ПВЗ РИА «Новости»

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Компания Ozon прокомментировала слухи о массовом закрытии своих пунктов выдачи заказов. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в пресс-службе.

«Наблюдаем, как в Сети распространяют слухи о массовых закрытиях пунктов выдачи Ozon. Эта информация не соответствует действительности», — отметили представили маркетплейса.

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В пресс-службе добавили, что каждый день в целом по стране не работают около 100 пунктов, что составляет менее 0,5% всей сети. Накануне, 16 марта, когда поползли слухи о массовом закрытии ПВЗ, по разным причинам не смогли открыться примерно 70 пунктов.

В Сети в тот же день начали распространять информацию, что владельцы пунктов выдачи бунтуют из-за сервисного сбора.

В конце января некоторые из россияне столкнулись со сложностями в получении заказов на пунктах выдачи Ozon. В компании позже заявили, что их вины в этом нет. Проблемы возникли из-за сбоев в доменной зоне .RU.