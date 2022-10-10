Ozon ограничил заказы из Крыма | 360°

Общество 10 октября 2022, 18:28 Поделиться Telegram

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Viber Ozon ограничил заказы из Крыма Ozon временно приостановил прием заказов от крымчан РИА Новости

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Маркетплейс Ozon прекратил принимать заказы от жителей Крыма. Временные меры связаны с перебоями в транспортном сообщении из-за ЧП на на Крымском мосту, сообщило РИА «Новости».

«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно», — отмечено в сообщении компании.

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Уточняется, что доставкой заказов с онлайн-платформы по запросу покупателей региона сейчас занимаются сторонние логистические компании. Крымчане могут получить ранее оформленные заказы в пунктах выдачи независимых агентов.

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Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате происшествия обрушились два пролета автомобильной дороги. Следственный комитет России сообщил о трех погибших. Последствия подрыва будут устранены в течение нескольких недель. Украина фактически признала свою причастность к происшествию.

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