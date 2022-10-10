Ozon ограничил заказы из Крыма | 360°

Все новости

Важное

10 октября 2022, 19:08

Ранения при обстреле ВСУ поселка Курской области получили два человека

Подмосковье

10 октября 2022, 19:07

Спасенная в Приморском крае тигрица поселилась в Московском зоопарке

Реклама

Мир

10 октября 2022, 18:58

«Украина несет колоссальные потери». Марочко рассказал об успехах союзных сил на ряде направлений

Спецоперация

10 октября 2022, 18:56

СБУ объявила Марию Захарову в розыск

Мир

10 октября 2022, 18:50

Украинский неонацист выложил видео с убитыми жителями Купянска. Почему реакции Запада не последует

Общество

10 октября 2022, 18:47

«ВКонтакте» подключила искусственный интеллект для создания уникальных обложек пользователей

Подмосковье

10 октября 2022, 18:42

Жителям Подмосковья рассказали, как принимать квартиру в новостройке с чистовой отделкой

Общество

10 октября 2022, 18:36

Цифровые иконы Девы Марии появились на медиафасадах Москвы

Подмосковье

10 октября 2022, 18:30

Почти 30 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в выходные

Общество

10 октября 2022, 18:28

Ozon ограничил заказы из Крыма

Ozon временно приостановил прием заказов от крымчан

Читать 360tv в

Маркетплейс Ozon прекратил принимать заказы от жителей Крыма. Временные меры связаны с перебоями в транспортном сообщении из-за ЧП на на Крымском мосту, сообщило РИА «Новости».

«Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается, сделать новые заказы также временно невозможно», — отмечено в сообщении компании.

Реклама

Уточняется, что доставкой заказов с онлайн-платформы по запросу покупателей региона сейчас занимаются сторонние логистические компании. Крымчане могут получить ранее оформленные заказы в пунктах выдачи независимых агентов.

Реклама

Подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту произошел утром 8 октября, в результате происшествия обрушились два пролета автомобильной дороги. Следственный комитет России сообщил о трех погибших. Последствия подрыва будут устранены в течение нескольких недель. Украина фактически признала свою причастность к происшествию.

Крымский мост

Взрыв на Крымском мосту

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама