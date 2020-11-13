Ozon будет торговать лекарствами

Вице-президент по правовым вопросам Ozon Артем Афанасьев уточнил, что в период пандемии доставка лекарств — крайне актуальна услуга, которая имеет социальное значение. Он напомнил, что людям из групп риска следует пореже выходить из дома, в том числе, в аптеки. Пока на платформе можно будет купить безрецептурные препараты.

«Мы считаем целесообразным и важным распространить практику продажи лекарственных средств и на рецептурные препараты», — заключил Афанасьев.