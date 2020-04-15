Ожирение назвали самым опасным фактором для зараженных коронавирусом

Для пациентов с коронавирусной инфекцией ожирение является самым опасным сопутствующим заболеванием. Иммунитет в этом случае усиленно борется с избыточным весом и не может справиться еще и с вирусом.

Ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете изучили данные восьми тысяч пациентов с подтвержденным коронавирусом. Они выяснили, что у 46% людей был диагноз ожирение, при этом всем пациентам было больше 65 лет. Кроме того, даже молодые люди с избыточным весом в два раза чаще оказывались в больнице, пишет MedRxiv.

Все дело в том, что при ожирении нарушается работа определенных функций организма. Это приводит к увеличению риска заражения. Иммунитет таких людей направляет все силы на борьбу с лишним весом, при этом он не может справиться с инфекцией.

Специалисты полагают, что высокое распространение коронавируса в США может быть связано с проблемой ожирения. Сейчас страна занимает первое место по количеству инфицированных. В США зараженных насчитывается более 605 тысяч человек. Во всем мире зафиксировано почти два миллиона заболевших COVID-19 и 126 тысяч погибших.