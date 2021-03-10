Опрошенные россияне перечислили самые ожидаемые открытия

Инноваций в сфере медицины и фармакологии ждут 62% совершеннолетних россиян, опрошенных Институтом современных медиа (MOMRI). О достижениях в лечении рака и создании качественных медикаментов думают по 9% респондентов, об открытиях в области вирусологии 8%, и о способах продления жизни 4%.

Как сообщило радио «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования, 22% участников опроса заявили о важности открытий в области психологии, и 19% о развитии экономики. На новые образовательные методики надеются 11% опрошенных. О необходимости решения экономических проблем, росте уровня жизни и устранения социального неравенства сообщили по 5% респондентов.

О необходимости развития IT-технологий и электроники в смысле усовершенствования компьютеров и развития искусственного интеллекта заявили 19% участников опроса. Важность развития нанотехнологий подчеркнули 17% опрошенных, 16% сочли самыми важными космос и авиацию, автомобиле- и машиностроение — 15% респондентов.

Неоправданно высокой сочли зарплату политиков 79% опрошенных компанией Ipsos россиян. Слишком маленькой назвал зарплату соцработников 71% респондентов.