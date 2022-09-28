«Ожидаемая реакция». В ОП РФ отреагировали на отказ Запада признавать итоги референдумов . | 360°

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«Ожидаемая реакция». В ОП РФ отреагировали на отказ Запада признавать итоги референдумов .

Член ОП РФ Григорьев: Запад ожидаемо заявил, что не признает итоги референдумов

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Наблюдатели в ходе референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях даже ездили на передовую и спрашивали непосредственно военнослужащих, как проходит процесс голосования. Они хотели удостовериться, что все международные нормы голосования соблюдены. Об этом сообщил член Общественной палаты РФ, политолог Максим Григорьев.

Он отметил, что в США и Европе уже заявили, что не будут признавать результаты референдумов, но такая реакция с их стороны ожидаема.

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«В этом не было сомнений. Они, собственно говоря, прекрасно понимали, что происходило в течение этих восьми лет. <…> Прекрасно знали, сколько убито детей, знали, как киевский режим пытает и убивает людей», — сказал он в ходе встречи с международными наблюдателями, которые присутствовали на референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

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Григорьев обратил внимание, что на Западе также прекрасно понимают, что именно иностранной техникой, в том числе американскими HIMARS, французскими гаубицами CAESAR, ВСУ сейчас стреляют по мирному населению.

Референдумы о присоединении к России

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