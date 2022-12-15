Общество 15 декабря 2022, 23:27 Ожидаемая продолжительность жизни выросла в России Глава Минздрава Мурашко: показатель ожидаемой продолжительности жизни вырос на 2,3 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Ожидаемая продолжительность жизни в России с 2021 года увеличилась на 2,3 года. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Он подчеркнул, что привел данные, полученные на конец ноября.

Реклама

«Значение показателя ожидаемой продолжительности жизни выше значения на конец 2021 года более чем на 2,3 года», — заявил Мурашко,

Реклама

Ожидаемая продолжительность жизни — это прогноз о среднем значении продолжительности жизни, с учетом, что количество смертей во всех возрастах за год не изменятся.

Росстат в своих данных привел три прогноза ожидаемой продолжительности жизни населения к 2035 году. По прогнозам ведомства, к этому сроку это показатель возрастет до 78,26 лет у мужчин и 84,66 лет женщин. Этот вариант предполагает постоянный рост рождаемости до конца прогнозного периода.

Средний вариант предполагает, что к 2035 году ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составит 75,18 лет и 82,69 года у женщин. В этом прогнозе учитываются «демографические провалы» 90-х годов, которые компенсируются миграционным приростом.

Самый негативный прогноз предусматривает ожидаемую продолжительность жизни в 71,12 и 79,51 лет у мужчин и женщин, соответственно. Здесь учитывается снижение рождаемости и сокращение доли детей и подростков и рост возрастного населения.