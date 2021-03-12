Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась

В России до 71,1 года снизилась ожидаемая продолжительность жизни. Это цифра указана в мартовской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития на период до 2024 года и плановый период до 2030 года, сообщил Telegram-канал «Майский указ».

Это оценка пока предварительная. Тем не менее по итогам 2020 ожидаемая продолжительность жизни россиян снизилась. Еще в 2019-м году она составляла 73,3 года. Несколько источников РБК близких к правительству подтвердили достоверность информации.

Снижение ожидаемой продолжительности произошло впервые с 2003 года. По предварительным данным, причиной стала пандемия коронавируса. В 2030-м году показатель должен составить 78 лет. Кроме того, из документов следует, что вернуться к уровню 2019 года Россия сможет только через три года — в 2024-м году.

По данным специалистов, в 2022-м году показатель составит 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.

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