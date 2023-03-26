Общество 26 марта 2023, 10:21 Ожидаемая продолжительность жизни в России рекордно выросла в прошлом году Росстат: ожидаемая продолжительность жизни в РФ впервые выросла на 2,66 года Сайт мэра и правительства Москвы

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Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2022 году выросла на рекордный для страны показатель — 2,66 года — и составила 72,76 года. Об этом сообщил РБК со ссылкой на предварительные данные Росстата.

Под ожидаемой продолжительностью жизни при рождении понимают среднее количество лет, которые проживет человек, родившийся в тот или иной год, если на протяжении всей его жизни показатели смертности населения не изменятся. В современной России этот показатель никогда не увеличивался больше чем на 1,3 года, а в последнее время и вовсе падал. В 2020 году ожидаемая продолжительность жизни снизилась на 1,8 года, в следующем — еще на 1,4.

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В 2022-м показатель увеличился во всех регионах страны, кроме Ингушетии (там — снизился на 2,15 года). Самыми высокими темпы роста были у Саратовской области (на 3,79 года), Татарстана (на 3,65 года), Москвы (на 3,64), Рязанской и Липецкой областей (на 3,59 и 3,55 года соответственно). Например, в Москве ожидаемая продолжительность жизни достигла 78,19 года. Наихудшую динамику роста — всего на 0,27 года — показала Республика Тыва.