Ожидаемая продолжительность жизни снизилась в России почти на 2 года за 2020-й

По итогам 2020 года ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась на 1,84 года — до 71,5. Зато выросла смертность. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

Это произошло в первые с 2003 года. Специалисты называют пандемию коронавируса причиной регресса.

В прошлом году общая смертность в России, согласно отчету Минздрава, выросла на 17,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом общая заболеваемость жителей России в 2020 году снизилась на 5,3%.

«Избыточная смертность обусловлена влиянием пандемии новой коронавирусной инфекции, которая явилась одним из сильнейших вызовов для системы здравоохранения за последнее столетие», — отметило в отчете Министерство здравоохранения.

В документе написано, что к 2030 году продолжительность жизни должна вырасти до 78 лет.

В марте Росстат заявил, что достигнуть уровня 2019 года страна сможет лишь к 2024 году, сообщала «Газета.ru». В 2021 году показатель будет равен 71,7 года, в 2022-м — 72,3 года, в 2023-м — 72,9 года, в 2024-м — 73,6 года.