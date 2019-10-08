Озеленить город и привлечь туристов. Новый экопарк появится у МКАД

Реутовские предприниматели намерены озеленить город. Они планируют обустроить новую парковую зону на втором километре МКАД, где расположены их представительства.

Глава Реутова Станислав Каторов рассказал, что идея создать на прилегающей к МКАД территории небольшой экологический парк принадлежит президенту ГК «Фаворит Моторс» Владимиру Попову.

«Он (парк — прим. ред.) не только преобразит своеобразный „фасад“ Реутова, но и создаст еще одно место притяжения для жителей и гостей города», — отметил Станислав Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Владимира Попова, новый реутовский экопарк вполне способен стать младшим братом известного всей стране московского «Зарядья», а, может, и составит ему конкуренцию.

«Несомненный плюс этого проекта в том, что помимо новой зеленой зоны город получит приток туристов, что, в свою очередь, выгодно и бизнесу: пожелавшие отклониться от маршрута и свернувшие к „зеленому оазису“ автомобилисты непременно посетят и автосалоны холдинга, став потенциальными клиентами», — добавил Каторов.

Источник фото: телеканал «360»

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Большую часть средств на создание экопарка в Реутове намерены выделить сами бизнесмены. Бюджет города также готов пойти навстречу, обеспечив минимум необходимых вливаний в развитие прилегающей инфраструктуры.

«Современный город должен развиваться в гармонии с природой. Именно поэтому полезной точкой отсчета стало обсуждение с представителями бизнеса планов по созданию на территории Реутова нового экологического парка. Такой „зеленый остров“ не только необходим нашим жителям, но и призван стать еще одной туристической достопримечательностью Подмосковья», — отметил глава муниципалитета.

Источник фото: телеканал «360»

В дальнейшем планируется также создать «зеленый экологический каркас» города, который будет способствовать массовому внедрению экомобилей. Там появятся зарядки для электрокаров, что даст толчок для развития новых бизнес-направлений, отвечающих самым современным запросам жителей.