  • Озеленить город и привлечь туристов. Новый экопарк появится у МКАД

    08 октября 2019, 13:47

    Ольга Крылова

    Реутовские предприниматели намерены озеленить город. Они планируют обустроить новую парковую зону на втором километре МКАД, где расположены их представительства.

    Глава Реутова Станислав Каторов рассказал, что идея создать на прилегающей к МКАД территории небольшой экологический парк принадлежит президенту ГК «Фаворит Моторс» Владимиру Попову.

    «Он (парк — прим. ред.) не только преобразит своеобразный „фасад“ Реутова, но и создаст еще одно место притяжения для жителей и гостей города», — отметил Станислав Каторов.

    Озеленить город и привлечь туристов. Новый экопарк появится у МКАД | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    По словам Владимира Попова, новый реутовский экопарк вполне способен стать младшим братом известного всей стране московского «Зарядья», а, может, и составит ему конкуренцию.

    «Несомненный плюс этого проекта в том, что помимо новой зеленой зоны город получит приток туристов, что, в свою очередь, выгодно и бизнесу: пожелавшие отклониться от маршрута и свернувшие к „зеленому оазису“ автомобилисты непременно посетят и автосалоны холдинга, став потенциальными клиентами», — добавил Каторов.

    Озеленить город и привлечь туристов. Новый экопарк появится у МКАД | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

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    Большую часть средств на создание экопарка в Реутове намерены выделить сами бизнесмены. Бюджет города также готов пойти навстречу, обеспечив минимум необходимых вливаний в развитие прилегающей инфраструктуры.

    «Современный город должен развиваться в гармонии с природой. Именно поэтому полезной точкой отсчета стало обсуждение с представителями бизнеса планов по созданию на территории Реутова нового экологического парка. Такой „зеленый остров“ не только необходим нашим жителям, но и призван стать еще одной туристической достопримечательностью Подмосковья», — отметил глава муниципалитета.

    Озеленить город и привлечь туристов. Новый экопарк появится у МКАД | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    В дальнейшем планируется также создать «зеленый экологический каркас» города, который будет способствовать массовому внедрению экомобилей. Там появятся зарядки для электрокаров, что даст толчок для развития новых бизнес-направлений, отвечающих самым современным запросам жителей.