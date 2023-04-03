Общество 03 апреля 2023, 15:40 Оздоровительные лагеря Приморского края примут около 80 тысяч детей летом

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В Приморском крае летом будут работать 562 оздоровительных лагеря, которые смогут принять до 80 тысяч детей. Об этом сообщил «Золотой Рог» со ссылкой на министра образования края Эльвиру Шамонову.

Она рассказала, что 531 лагерь откроют при школах, а остальные — за городом. Для работы с детьми привлекут 710 педагогов. Досуг отдыхающих будет основываться на интересах ребят. Поэтому в программу также включат безопасный скейтбординг и изучение современных научных технологий.

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Эльвира Шамонова отметила, что с каждым годом растет количество детей, которые отдыхают в летних лагерях. В прошлом — их было 75 тысяч, что на 10 тысяч больше, чем еще годом ранее.

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