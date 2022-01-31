Новые меры поддержки для людей с ОВЗ появятся в ЯНАО

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов рассказал о новых мерах поддержки для детей с ограниченными возможностями. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Он отметил, что в Салехарде достраивают центр «Доверие», где будут помогать с реабилитацией взрослым и детям с инвалидностью. В Ноябрьске также появился центр патологии речи.

Также родители детей с ОВЗ просили о бесплатной реабилитации для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Артюхов отметил, что сейчас строится дополнительный корпус санатория «Большой Тараскуль», после чего появится больше мест на необходимые процедуры.