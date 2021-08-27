Овцы оккупировали автобусную остановку в Ленобласти

Стадо овец оккупировало автобусную остановку в Лужском районе Ленинградской области. Животных в деревне Загорье заметили сотрудники дорожной службы. Об этом рассказали в комитете по дорожному хозяйству региона.

Парнокопытных, облюбовавших остановку с павильоном, заметили ранним утром в ходе проверки участка трассы Павлово — Мга — Любань — Оредеж — Луга. Пара овечек зашли на остановку, когда начался мелкий дождь. Но места хватало для всех, и вскоре подтянулось все стадо. Когда дождь закончился, овцы дружно покинули укрытие.

Актов вандализма со стороны животных не зафиксировали, сообщили в «Ленавтодоре».