Овсянников: никаких прав на музыку гимна России американские компании не имеют
Композитор и дирижер Павел Овсянников объяснил «Парламентской газете», что правообладателями российского гимна не могут быть иностранные государства.
На прошлой неделе YouTube ввел ограничения на публикацию контента с гимном РФ. Санкции объяснили тем, что якобы американская компания является правообладателем музыки гимна. Google снял ограничения по требованию Роскомнадзора.
«Это какие-то политические игры. С музыкальной точки зрения никаких прав на музыку гимна России американские компании не имеют», — обозначил Овсянников.