Овсянников: никаких прав на музыку гимна России американские компании не имеют

На прошлой неделе YouTube ввел ограничения на публикацию контента с гимном РФ. Санкции объяснили тем, что якобы американская компания является правообладателем музыки гимна. Google снял ограничения по требованию Роскомнадзора.

«Это какие-то политические игры. С музыкальной точки зрения никаких прав на музыку гимна России американские компании не имеют», — обозначил Овсянников.