Овощи подорожали в Башкирии

Некоторые продукты подорожали в Башкирии с 8 февраля. Об этом сообщил портал ToDay News Ufa со ссылкой на Башстат.

Больше всего выросла в цене морковь — с 28,9 до 31,1 рубля за килограмм. Также подорожал картофель — с 27,5 до 28,9 рубля, репчатый лук — с 25,6 до 26,5 рубля и свежие огурцы — с 174,4 до 180,2 рубля.

При этом подешевели помидоры — с 162,2 до 157,52 рубля. Также снизилась стоимость конфет, глазированных шоколадом — с 285,9 до 279,8 рубля и сливочного масла — с 610,8 до 599,3 рубля.