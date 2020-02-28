Овощи и фрукты из Приморья снова повезли на Камчатку

Поставки овощей и фруктов на Камчатку возобновили. Накануне из Приморья в регион привезли около 220 тонн продукции. Поставки прекратились в первой половине февраля из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за временного ограничения движения через границу с Китаем некоторых видов овощей китайского производства в магазинах стало меньше. Цены выросли как на продукты из КНР, так и на товары других производителей, напомнили в пресс-службе Камчатского края.

«Накануне в порт Петропавловска прибыло судно с десятью контейнерами овощей и фруктов общим весом около 220 тонн», — уточнили в ведомстве.

На Камчатку в том числе привезли яблоки, апельсины, томаты, помидоры черри, болгарский перец, кабачки и пекинскую капусту. В пресс-службе заметили, что сейчас запасы фруктов и овощей восстановлены, а их поставка идет в плановом режиме.

«Цены в розничных торговых объектах на такую продукцию как перец, огурцы, помидоры стабилизировались», — отметили местные власти.

Перед выходными в Петропавловске-Камчатском ждут еще одно судно, которое привезет еще 110 тонн овощей и фруктов из Приморья на полуостров.