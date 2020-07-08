Оводы и слепни сменят комаров в Москве в середине июля

В середине июля в Москве и Подмосковье станет меньше комаров, однако к ним присоединятся оводы и слепни. Специалисты Мосприроды предлагают бороться с насекомыми с помощью эфирного масла, чеснока, ромашки и мяты.

Довольно часто комары переносят различные болезни, но бояться их укусов в Москве или Подмосковье не стоит. Однако особенная реакция на них может быть лишь у аллергиков. Кроме защиты, которую можно купить в ближайшем магазине, существуют также природные репелленты.

«Считается, что эфирные масла творят чудеса — всего несколько капель эвкалиптового и лавандового масел, нанесенных на кожу, могут обеспечить вас надежной защитой», — объяснила заместитель руководителя ГПБУ «Мосприрода» Вера Струкова. Она также рассказала, что можно использовать сушеную ромашку и мяту, потому что эти травы разрушают нервную систему насекомых. А чеснок, разложенный по углам комнаты, может избавить от насекомых на 10 часов.

В Москве и Подмосковье сохраняется хорошая для комаров погода, однако их активность в этом году остается в пределах нормы. При этом на насекомых никак не повлияла пандемия. Известно, что комары могут выживать без человека, потому что питаются нектаром цветов.