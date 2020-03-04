    04 марта 2020, 10:37

    Овечкин и беременная Шубская раскрыли, кого ждут

    Наза Салех Захи

    Хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская устроили вечеринку в честь ее второй беременности. На вечере они рассекретили и пол своего второго ребенка. Пара ждет сына.

    Шубская в Instagram поблагодарила друзей за вечеринку и поделилась фотографиями с праздника.

    «Спасибо вам, дорогие, за прекрасный праздник и за то, что улыбка просто не покидала меня весь вечер», — написала девушка.

    На одном из снимков можно рассмотреть огромный плакат с надписью: «Добро пожаловать, маленький джентльмен». Будущие родители оформили все помещение в джентельментском стиле. Под конец вечера туда вынесли торт, сделанный в форме шляпы и бабочки. К тому же в конце своего поста Анастасия поставила хэштег «babyboy».

    Александр Овечкин и Анастасия Шубская официально поженились в 2016 году, а сама свадьбу отпраздновали год спустя. В августе 2018 года у них родился сын Сергей. О второй беременности Шубской стало известно в конце февраля. Анастасия — младшая дочь актрисы и режиссера Веры Глаголевой. Та умерла в августе 2017 года.