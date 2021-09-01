Овдовевшим пенсионерам предложили выплачивать пособие

Пособие в размере 50% от пенсии умершего супруга предложили выплачивать овдовевшим пенсионерам. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев. Копию письма он направил главе Минтруда Антону Котякову, сообщил RT.

«В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трех лет», — говорится в сообщении.

Депутат добавил, что одинокий пенсионер, утративший супруга, получает не только моральную травму, но и различные бытовые проблемы. Новая мера поддержки, по словам чиновника, помогла бы пожилым людям справиться с утратой менее болезненно.