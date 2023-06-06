06 июня 2023, 12:24
Овчинский: завод «Московский ударник» в три раза нарастил выпуск дорожных поливочных машин
Столичный производитель дорожной и коммунальной техники «Московский ударник» повысил производство поливочных машин в три раза. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, производственные мощности столичного завода позволяют каждый год выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий России. Линию для изготовления поливочных машин запустили на «Московском ударнике» в 2020 году.
«И за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год», — отметил Овчинский.
Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что в ближайшем будущем предприятие собирается открыть новый цех. Благодаря этому компания нарастит объемы производства и сможет принимать больше заказов, обратил внимание Овчинский.
«Московский ударник» работает в столице свыше 18 лет. Завод попал в число ведущих предприятий и поставщиков дорожной техники в стране. Компания выпускает технику под конкретные запросы заказчиков, рассказал генеральный директор «Московского ударника» Дмитрий Берников.
«Новый цех позволит принимать больше заказов и в установленные сроки производить необходимое количество продукции», — подчеркнул гендиректор.
В Москве создали комфортные условия для бизнеса, благодаря которым развиваться могут крупные, малые и средние предприятия. Размещая площадки в столице, инвесторы получают доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре и к мерам системной поддержки города.
Для московских предприятий действуют более 20 мер поддержки, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, для столичных компаний создали ряд антикризисных инструментов.
Промышленность
Москва 2023
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