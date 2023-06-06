Общество 06 июня 2023, 12:24 Овчинский: завод «Московский ударник» в три раза нарастил выпуск дорожных поливочных машин Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичный производитель дорожной и коммунальной техники «Московский ударник» повысил производство поливочных машин в три раза. Об этом сообщил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По его словам, производственные мощности столичного завода позволяют каждый год выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий России. Линию для изготовления поливочных машин запустили на «Московском ударнике» в 2020 году.

«И за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год», — отметил Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы добавил, что в ближайшем будущем предприятие собирается открыть новый цех. Благодаря этому компания нарастит объемы производства и сможет принимать больше заказов, обратил внимание Овчинский.

«Московский ударник» работает в столице свыше 18 лет. Завод попал в число ведущих предприятий и поставщиков дорожной техники в стране. Компания выпускает технику под конкретные запросы заказчиков, рассказал генеральный директор «Московского ударника» Дмитрий Берников.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Новый цех позволит принимать больше заказов и в установленные сроки производить необходимое количество продукции», — подчеркнул гендиректор.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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