Общество 09 февраля 2023, 11:24 Овчинский: в столице запатентовали технологию 3D-печати огнеупорных материалов

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Столичный научно-технический центр (НТЦ) «Бакор» запатентовал новую технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. С такой технологией предприятие сможет делать изделия любой формы и сократить затраты на производство.

«Бакор» специализируется на изготовлении керамических огнеупорных материалов. Они нужны для создания высокотемпературных промышленных печей, реакторов, турбин, ракетных двигателей и других подобных изделий. Овчинский пояснил, что на сегодня в столице работает много заводов, которые используют в производстве собственные разработки. Благодаря этому предприятия не только наращивают объемы выпуска высокотехнологичной продукции, но и адаптируют продукцию под задачи, поставленные заказчиками.

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«„Бакор“ в этом году получил патент на собственную технологию 3D-печати крупноформатных зернистых огнеупорных материалов. Разработка позволит выпускать любые форматы и габариты изделий, а также снизить удельные затраты и время на производство», — сказал Овчинский.

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Разработку можно использовать для создания изделий для цветной и черной металлургии, машиностроения, атомной и химической промышленности и других отраслей. Гендиректор «Бакор» Борис Красный пояснил, что новая технология предполагает создание печатной композиции, которая состоит из пористых гранул и специальной суспензии.

«При формовании изделия влага под действием капиллярного эффекта уходит в пористые гранулы, и масса теряет подвижность. Тем самым обеспечивается плотное сцепление печатных слоев, равномерность структуры и прочность полуфабриката», — подчеркнул Красный.

Раньше 3D-печать керамических материалов ограничивалась по использованию материалов и по габаритам печатаемого изделия.

В 2020 году Москва присвоила НТЦ статус промышленного комплекса, которому доступны хорошие налоговые льготы. Новое звание также позволило направлять сэкономленные средства на модернизацию своей территории. С 2019 года производителю оказывают поддержку по развитию экспортных поставок своих товаров в Центре «Моспром». Компания приняла участие в двух крупных отраслевых выставках в Чили, где представила свое оборудование. Также организация поучаствовала в трех международных бизнес-миссиях в странах Латинской Америки и Африки.