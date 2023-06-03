Общество 03 июня 2023, 10:45 Овчинский: в Москве запустили проект для экспертов в области промышленного дизайна

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В столице запустили необычный проект «Промышленный дизайн в Москве». Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики МосквыВладислав Овчинский сообщил, что в рамках мероприятия можно не только посетить выставки и конференции, но и пройти мастер-классы, поучаствовать в воркшопах, прослушать образовательные лекции, а также попасть на церемонию вручения премии «Лучший промышленный дизайн России».

Одна из основных целей проекта — стимулировать развития направления промдизайна в России и повышать его значимость среди производственных компаний. Участвовать в мероприятиях будут известные спикеры в этой области, студенты профильных колледжей и вузов Москвы, а также представители предприятий.

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«Промышленный дизайн — ключевой инструмент для развития производственного сектора, благодаря которому предприятиям удается создавать продукты, сочетающие в себе эстетику, функциональность, безопасность и эргономику. Повышенное внимание к этому направлению — инвестиция в будущее отечественной промышленности», — отметил Овчинский.

Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики подчеркнул, что масштабный проект «Промышленный дизайн в Москве» объединит не только специалистов в этой области и представителей предприятий, но и студентов профильных училищ, а также всех заинтересованных граждан.

Первые мероприятия уже прошли 22 и 31 мая: воркшопы «Промышленный дизайн в легкой промышленности» и «Промышленный дизайн в космецевтике», мастер-класс «Промышленный дизайн как инструмент индустриального развития» и лекция «Что такое промышленный дизайн?». Проект завершит работу в ноябре.

Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба Фото предоставила пресс-служба

Участников еще ждет цикл образовательных программ в Центре художественного производства «Своды». Для учащихся профильных колледжей проведут тематические мастер-классы, а руководители предприятий смогут посетить воркшопы, где обсудят самые актуальные вопросы развития промышленного дизайна на производстве.

«Также в рамках проекта пройдет выставка, на которой предприятия представят успешные кейсы в сфере промдизайна», — сообщили организаторы.

Еще одним важным событием в рамках проекта станет конференция «Тенденции развития промышленного дизайна в России». На ней специалисты подробно рассмотрят вопросы эволюции данного направления в стране и то, какие вызовы перед ним стоят.

Предприятиям, учувствовавшим в конкурсе дизайн-проектов, вручат премию «Лучший промышленный дизайн России» — они получат специальный знак отличия, который смогут размещать на продукции. Жюри определит победителей 24 по 31 августа.

Фото предоставила пресс-служба