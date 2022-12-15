15 декабря 2022, 07:17
Овчинский: в Москве заключили договор о сотрудничестве в области устойчивого развития
Овичнский: Москва успешно обеспечивает достижение целей устойчивого развития
Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы и Ассоциация «Национальная сеть Глобального договора» заключили договор о сотрудничестве в области устойчивого развития. В подписании меморандума приняли участие руководитель департамента Владислав Овчинский и исполнительный директор Ассоциации Наталья Дорпеко.
Соглашение приняли в ходе заседания Проектного офиса по улучшению инвестиционного климата в столице. Порядка 80 отечественных компаний являются участниками Глобального договора ООН. Они представляют ведущие отрасли экономики, авторитетные деловые и общественные структуры.
Реклама
По словам Овчинского, Москва не первый год занимается вопросами по достижению Целей устойчивого развития (ЦУР) всемирной организации. Столичный регион обеспечил выполнение поставленных по созданию хороших условий работы и экономического роста, качественного образования и других направлений.
Реклама
«Соглашение позволит обменяться опытом между городом и ведущими компаниями, внедряющими ESG-стратегию, и усовершенствовать работу при реализации программ, направленных на достижение Целей устойчивого развития», — подчеркнул руководитель департамента.
Овчинский отметил, что Москва реализует некоторые направления по достижению ЦУР. Речь идет о проектах государственно-частного партнерства и программе по созданию мест приложения труда. Также департамент занимается вопросами по обмену опытом с другими городами.
Меморандум поможет инвесторам и промышленникам, которые планируют реализацию или переформатирование проектов в соответствии с ESG-концепцией. Дорпеко отметила значимость договора в рамках развития возможностей взаимодействия по Повестке 2030 — 17 Целей устойчивого развития ООН. Стороны меморандума собираются работать в векторе взаимовыгодного сотрудничества, направленного на улучшение нацполитики.
Реклама
Реклама