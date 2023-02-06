Общество 06 февраля 2023, 14:25 Овчинский: в Москве проведут 10 бизнес-встреч для начинающих предпринимателей

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В Москве в период с 9 февраля по 6 апреля пройдет 10 бизнес-встреч для предпринимателей и промышленников. Слушатели узнают, как открыть свое предприятие и найти полезные бизнес-инструменты, а также о том, какие документы нужны для получения разрешения на строительство. О грядущих мероприятиях сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Мероприятия пройдут в двух форматах: очном и онлайн. Желающие могут зарегистрироваться на Инвестиционном портале. Кроме того, на ресурсе также будет опубликовано расписание всех семинаров.

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Для москвы такое мероприятие — не новое. Российская столица проводит их на протяжении пяти лет. Только в 2022 году к семинарам присоединились порядка двух миллионов человек, добавил Овчинский.

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«Семинары помогают поддерживать прямой контакт с бизнесом, в кратчайшие сроки оказывать содействие в решении возникающих вопросов, совместно разрабатывать новые инструменты взаимодействия и меры поддержки», — отметил он.

Первая встреча цикла состоится уже 9 февраля. Эксперты в сфере бизнеса расскажут, как открыть свое предприятие на территории столицы, какие процедуры необходимо пройти для получения регистрации, а также о консультационной поддержке и образовательных услугах от города и способах их получения.