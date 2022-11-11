Общество 11 ноября 2022, 07:22 Овчинский: в Москве построят первый спорткомплекс по программе стимулирования создания мест приложения труда Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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В Москве построят первый спортивный объект по программе стимулирования создания мест приложения труда. Инвестор вложил в реализацию проекта почти 480 миллионов рублей. Благодаря ему появится 70 новых рабочих мест, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«Недавно город подписал соглашение с компанией из структуры ГК „Гранель“ о строительстве современного спорткомплекса площадью более трех тысяч квадратных метров в Басманном районе. В реализацию проекта инвестор вложит около 479 миллионов рублей», — сказал он.

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Спорткомплекс, который появится на Малой Почтовой улице, станет первым спортивным объектом, возведенным в рамках программы симулирования создания мест приложения труда.

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После сдачи объекта в эксплуатацию застройщику предоставят льготу при переоформлении земли под строительство жилья в жилом комплексе My Priority Basmanny.

«Социальная значимость проекта очевидна. Прежде всего, компания создает новые рабочие места, а самое главное, предоставляет жителям возможность заниматься спортом и заботиться о своем здоровье», — отметил первый вице-президент ГК «Гранель» Александр Кушнарев.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Она нацелена на решение проблемы маятниковой миграции, снижение трафика и разгрузки общественного транспорта.