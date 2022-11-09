Овчинский: цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили на базе текстильной компании в Москве | 360°

Общество 09 ноября 2022, 07:22 Овчинский: цифровую онлайн-платформу быстрой печати на ткани запустили на базе текстильной компании в Москве Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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В Москве у группы текстильных компаний Solstudio Textile Group появилась цифровая онлайн-платформа быстрой печати на ткани Print-a-porter. Об этом рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Благодаря сервису можно будет не только оперативно заказывать разработанные по индивидуальному дизайну изделия, но и быстро получать готовый продукт.

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«Московские компании активно внедряют современные технологии в производственные процессы. Например, на площадке фабрики Solstudio Industry запустили цифровую платформу быстрой печати на ткани Print-a-porter», — отметил Овчинский.

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Изделия создадут на основе личных пожеланий. Бизнес сможет выбирать рисунки из большого числа современных дизайнов и реализовывать собственные идеи. Малые серии товаров выпустят за короткий срок.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Платформу превратят в площадку оперативной связи заказчиков с дизайнерами и текстильными предприятиями. В планах на будущее — помочь наладить сотрудничество поставщиков материалов и швейных производств. Каждый сможет напечатать желаемый рисунок на шторах, скатерти или нескольких метрах ткани для платья.

Руководитель проекта и основатель группы текстильных компаний Solstudio Textile Group Александра Калошина заметила, что в сентябре 2021 года студия победила в первом конкурсе грантов Президентского фонда культурных инициатив. Solstudio Textile Group представила на нем проект IT-платформы текстиля и дизайна Print-a-porter.

«Мы поставили себе амбициозную задачу: дать возможность каждому, кому нужна ткань для личного использования или для коммерческих целей, создавать ее, не выходя из дома или офиса», — пояснила она.

Разработчики рассчитывают, что платформа простимулирует увеличение числа новых компаний, индивидуальных предпринимателей и самозанятых в области производства одежды. Не исключено, что больше их появится и в сфере, которая связана с предметами интерьера, постельными принадлежностями и текстильными аксессуарами.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Способствовать этому будет возможность начинать дело с малыми вложениями, кастомизация продукта и выпуск небольших партий по запросу потребителя.

Благодаря Print-a-porter у начинающих текстильных художников и дизайнеров появится возможность попробовать свои силы в данной отрасли. Площадка объединит специалистов из разных регионов страны в креативное сообщество.