Общество 05 января 2023, 09:20 Овчинский: столичные компании в 2022 году нашли партнеров за рубежом

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Центр «Моспром» помог московским компаниям найти новых партнеров на рынках Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и СНГ. Несмотря на санкции, компании смогли сохранить количество рынков сбыта, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Владислав Овчинский.

В 2022 году московские компании переориентировали экспортные потоки и вышли на новые рынки. Чтобы минимизировать сложности, многие промышленники воспользовались участием в байерской программе. Именно это помогло им найти новых партнеров, добавил Овчинский.

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К примеру, интерактивные мониторы и программные решения NexTouch заинтересовали ОАЭ, Марокко и ЮАР. Производитель «Монетный двор» начал сотрудничать с Ближним Востоком. Компания PICASO 3D договорилась о поставке 3D-оборудования арабским байерам.

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«В этом году наша компания укрепила позицию на рынке Казахстана. Благодаря байерской программе нам удалось в пять раз увеличить продажи металлорежущего инструмента», — сообщил заместитель коммерческого директора компании «Микробор» Роман Слесарский.

Компания «ИСР», специализирующаяся на умном уличном освещении, продолжает сотрудничать со странами Латинской Америки. По итогам 2022 года она не только увеличила поставки на Кубу, но и вышла на рынок Боливии.

Столичные производители продуктов питания в 2022 году также вышли на рынки Монголии.

Производители хлебобулочных изделий вышли на рынок Азербайджана, увеличили присутствие в Беларуси, Казахстане, Таджикистане, а также Монголии и Израиле.