Общество 09 декабря 2022, 07:17 Овчинский сообщил об открытии курса по аддитивным технологиям в Московской технической школе Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы / РИА «Новости»

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МГТУ «Станкин» совместно с Московской технической школой (МШТ) открыли курс по аддитивным технологиям. Его разработали специально для инженеров столичных предприятий, которые начинают работу в этой сфере, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Ожидается, что после окончания курса его слушатели смогут работать на современном промышленном 3D-принтере, разрабатывать специальные программы для управления аддитивными установками и узнают об особенностях подготовки трехмерных моделей к печати. Главной целью МШТ является повышение квалификации столичных инженеров, добавил Овчинский. Он отметил, что все программы школы по этому направлению построены таким образом, чтобы охватить наиболее важные потребности московских компаний.

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«Слушатели курса, разработанного с экспертами МГТУ „Станкин“, смогут узнать не только о современных технологиях аддитивного производства, но и поработать на промышленном 3D-оборудовании. Также им предстоит освоить разработку программы управления для печати изделий с помощью лазерной установки», — заявил Овчинский.

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Курс базируется на практической направленности. Дело в том, что все занятия будут проводиться в инновационных лабораториях, оснащенных современным технологическим оборудованием: установками для селективного лазерного и электронно-лучевого плавления, различными 3D-принтерами, предназначенными для печати объемных изделий из термопластичных и композиционных материалов. Длительность всего обучения составляет 60 часов, 40 их которых — теория и практика. Оставшееся время студенты будут изучать дополнительные материалы и выполнять индивидуальные задания.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Ожидается, что курс «Аддитивные технологии» поможет в обучении инженеров-технологов для российской столицы.

«Особый упор в программе сделан на практические занятия с использованием потенциала уникального станочного парка МГТУ „Станкин“. В том числе в области термообработки изделий и механической обработки ответственных поверхностей», — сообщил руководитель программы, заведующий кафедрой высокоэффективных технологий МГТУ «Станкин» Сергей Григорьев.

При выпуске все студенты МТШ получат удостоверение о повышении квалификации.