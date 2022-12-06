Общество 06 декабря 2022, 10:17 Овчинский сообщил об открытии фотовыставки «Вкусная Москва» Источник: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Жители и гости российской столицы с 6 по 20 декабря смогут посетить экспозицию «Вкусная Москва». Она открылась в переходе московского метро между станциями «Выставочная» и «Деловой центр». Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Пищевая промышленность Москвы имеет долгую историю. Некоторые предприятия, которые открылись в эпоху промышленного переворота XIX века, работают до сих пор. Среди них — кондитерский концерн «Бабаевский», кондитерский комбинат «Добрынинский» и Мелькомбинат в Сокольниках.

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«Свыше 200 московских высокотехнологичных фабрик и заводов выпускают хлебобулочную, молочную, мясную, рыбную продукцию, которая поставляется по всей стране. Например, за 10 месяцев текущего года мясоперерабатывающие предприятия изготовили свыше 250 тысяч тонн колбас, кондитеры произвели 170,7 тысячи тонн продукции, а пекари выпустили 375 тысяч тонн хлеба и хлебобулочных изделий», — рассказал Овчинский.

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Источник: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Источник: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Источник: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Источник: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Например, Останкинский завод бараночных изделий производит более 300 тысяч штук мучных изделий ежедневно. Сушки от этого производителя можно купить по всей России.

Мясоперерабатывающий завод «Царицыно» каждый день выпускает около 300 тонн колбасы — это чуть больше 200 российских внедорожников «Нива».

НИИ хлебопекарной промышленности кроме обычного хлеба производит изделия для космонавтов. Там уже более 60 лет делают мини-буханки весом 4,5 грамма, их можно хранить до 15 месяцев.

Посетители выставки также узнают о необычной продукции предприятий. К примеру, неизвестный широкой публике факт — салаты и свежие овощи в агрохолдинге «Московский» производят с помощью специальных насекомых, их выращивают в лаборатории предприятия.

Во время экскурсий в рамках проекта «Открой#Моспром» можно увидеть, как производят хлеб и другие продукты питания. Туры проводят и другие московские предприятия — от косметической до автомобилестроительной отрасли.

Еще больше интересных фактов представлено на фотовыставке в столичном метрополитене. Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.