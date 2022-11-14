Общество 14 ноября 2022, 09:22 Овчинский: резидент технополиса «Москва» открыл зону таможенного контроля в Печатниках Фото: Технополис «Москва»

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Компания «Электромобили Мануфэкчуринг рус» на своей промышленной площадке в Печатниках организовала зону таможенного контроля. Об этом заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Предприятие воспользовалось таможенными преимуществами, которые получило благодаря статусу резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Зона таможенного контроля (ЗНТ) располагается на территории порядка 800 квадратных метров. Площадь оборудована в цехе металлообработки и электротехническом.

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У производственных комплексов есть как основные, так и запасные выходы. Они оснащены информационными системами контроля доступа и сигнализацией. Также имеется искусственное и аварийное освещение, система видеонаблюдения, системы вентиляции, пожаротушения и оповещения. В зоне разместили особое ограждение, которое обезопасит расположенные внутри товары от бесконтрольного к ним доступа.

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Овчинский отметил, что производитель электрогрузовиков станет одним из первых десяти резидентов, который организовал в ОЭЗ зону таможенного контроля.

Фото: Технополис «Москва» Фото: Технополис «Москва» Фото: Технополис «Москва» Фото: Технополис «Москва» Фото: Технополис «Москва» Фото: Технополис «Москва»

«Для компаний-резидентов действуют нулевые ставки таможенных пошлин и НДС при ввозе оборудования, спецтехники, комплектующих и сырья». Владислав Овчинский Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По его словам, в 2021 году эти зоны открыли пять резидентов столичной ОЭЗ и получили налоговую выгоду в 143 миллиона рублей. В этом году этими преференциями воспользовались еще четыре резидента.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев отметил, что управляющая компания ОЭЗ помогает резидентам с документами и получением разрешения на применение льгот.

«Стандартный срок его выдачи с момента подачи заявки — не более четырех месяцев». Геннадий Дегтев Генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва».

После получения всех разрешений компании получают приказ от федеральной таможенной службы о возможности применения льгот на территории ОЭЗ. Это позволяет сократить все издержки и снизить себестоимость электрогрузомобиля.

Генеральный директор «Электромобили Мануфэкчуринг рус» Илья Рашкин подчеркнул, что производство электрогрузовиков ориентировано на максимальное применение российского сырья и комплектующих. Всего предприятие установит около 30 единиц разного оборудования.