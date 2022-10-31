Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск пластиковых поддонов | 360°

Общество 31 октября 2022, 07:20 Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск пластиковых поддонов Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Компания «Легопласт», недавно ставшая новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершила пуско-наладочные работы и успешно выпустила пробную партию пластиковых палет. Продукция предприятия сможет заменить зарубежные аналоги, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

Мощности «Легопласта» позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет ежегодно. Их можно использовать в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов, снизив объем подобной продукции иностранного производства.

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«Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России», — добавил Овчинский.

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По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, «Легопласт» инвестировал в новое производство более 200 миллионов рублей. На предприятии создадут около 50 рабочих мест. В ОЭЗ предприятие арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Благодаря современной инфраструктуре площадки „Печатники“ компания смогла сфокусировать внимание на производственном процессе и начать выпуск изделий строго по графику», — отметил он.

Гендиректор «Легопласта» Владимир Штылев обратил внимание, что пластиковые поддоны, в отличие от деревянных, не нуждаются в постоянном ремонте, их не портит плесень, они более долговечные. Еще один плюс — отсутствие сложностей при экспорте: для пластиковых поддонов не требуются ни карантинные сертификаты, ни фитообработка.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Одна такая палета весит значительно меньше аналога из древесины, не впитывает влагу при хранении на улице. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость перевозки», — добавил Штылев.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, это экологичная продукция. Выведенные из оборота старые или сломанные палеты можно перерабатывать в новые, что серьезно снижает нагрузку на окружающую среду.

Статус резидент ОЭС дает «Легопласту» дополнительную поддержку от города. Компании не нужно платить земельный, имущественный и транспортные налоги, а ставку налога на прибыль для нее снизили до двух процентов. С товаров, которые ввозит компания, не взимают таможенные сборы.