Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск пластиковых поддонов | 360°

31 октября 2022, 07:20
Овчинский: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» наладил выпуск пластиковых поддонов
Компания «Легопласт», недавно ставшая новым резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», завершила пуско-наладочные работы и успешно выпустила пробную партию пластиковых палет. Продукция предприятия сможет заменить зарубежные аналоги, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.
Мощности «Легопласта» позволяют выпускать более 400 тысяч пластиковых палет ежегодно. Их можно использовать в пищевой, транспортной и складской отраслях, в сфере перевозки и хранения грузов, снизив объем подобной продукции иностранного производства.
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«Полиэтилен низкого давления высокой плотности, из которого изготавливают поддоны, также полностью произведен в России», — добавил Овчинский.
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По словам гендиректора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дегтева, «Легопласт» инвестировал в новое производство более 200 миллионов рублей. На предприятии создадут около 50 рабочих мест. В ОЭЗ предприятие арендует помещения площадью 1,1 тысячи квадратных метров.
«Благодаря современной инфраструктуре площадки „Печатники“ компания смогла сфокусировать внимание на производственном процессе и начать выпуск изделий строго по графику», — отметил он.
Гендиректор «Легопласта» Владимир Штылев обратил внимание, что пластиковые поддоны, в отличие от деревянных, не нуждаются в постоянном ремонте, их не портит плесень, они более долговечные. Еще один плюс — отсутствие сложностей при экспорте: для пластиковых поддонов не требуются ни карантинные сертификаты, ни фитообработка.
«Одна такая палета весит значительно меньше аналога из древесины, не впитывает влагу при хранении на улице. Это позволяет существенно облегчить погрузочно-разгрузочные работы, снизить себестоимость перевозки», — добавил Штылев.
Кроме того, это экологичная продукция. Выведенные из оборота старые или сломанные палеты можно перерабатывать в новые, что серьезно снижает нагрузку на окружающую среду.
Статус резидент ОЭС дает «Легопласту» дополнительную поддержку от города. Компании не нужно платить земельный, имущественный и транспортные налоги, а ставку налога на прибыль для нее снизили до двух процентов. С товаров, которые ввозит компания, не взимают таможенные сборы.
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