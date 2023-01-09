Общество 09 января 2023, 07:20 Овчинский: разработка Московской компании повысила производительность более чем 50 предприятий Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания «Энкост» разработала программное решение, которое помогло увеличить производительность более чем 50 российских предприятий. Новый IT-продукт помогает решать вопросы расширения производства или экономической целесообразности введения дополнительных смен, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Овчинский отметил, что сегодня спрос на городскую продукцию продолжает расти. В связи с этим некоторые предприятия наращивают мощности, а также расширяют ассортимент. Из-за этого у них возникают дополнительные расходы. Специально для этого московские инженеры разработали сервис для анализа уровня загрузки оборудования.

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«Решение успешно функционирует уже более чем на 50 промышленных площадках страны», — рассказал он.

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Новый сервис может работать как самостоятельная универсальная модель сбора данных, так и интегрироваться в ранее установленные на производствах системы управления деятельностью.

Обычно для того, чтобы увеличить производительность на предприятии, нужно вводить дополнительное оборудование или рабочие смены. Это достаточно затратно. Дело в том, что в первом случае компания должна изъять из оборота средства, либо бизнес прибегает к овердрафту. Во втором случае компания должна увеличить фонд оплаты труда и операционные затраты, объяснили в компании.